Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni

Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen sertifika dağıtım törende, günümüz insanlarının yaşadığı en önemli sağlık sorunlardan birinin diyabet ve obezite olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenmenin ve sporun olmadığı toplumlarda diyabet ve obezite hastalıkları baş gösterdiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"İki Bakanlık arasında 2015 yılında imzalanan Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü ve 2016 yılında imzalanan Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar sonunda Beyaz Bayrak Sertifika sahibi okul oranımız yüzde 80'e, Beslenme Dostu Okul Sertifika sahibi okul oranımız yüzde 41'e ulaşmıştır. Okul niteliğini artırmaya dönük çabaları sebebiyle sertifika alan okullarımızı tebrik ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da nesillerin sağlıklı büyümeleri bakımından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu şekilde ortak proje ve çalışmalarda yer almaktan duyduğu memnuniyet duyduğunu dile getirerek, eğitim öğretim çalışmalarına her zaman destek vereceklerini aktardı.

Program, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA