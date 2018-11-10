Beyaz Çarşaf Kullananların Yapmaması Gereken 6 Şey

Beyazın derinliği ve huzuru diğer hiçbir renkte yok, bu sebeple beyaz her zaman yatak odalarının en gözde renklerinden biri. Tertemiz ve bembeyaz nevresimlere sarılarak yatmanın zevki bir başka. Konu çarşaf ve nevresim olduğunda sizin de tercihiniz beyazdan yana ise beyaz çarşaf kullananların yapmaması gerekenlere mutlaka göz atın.Makyajlı yatmak, yatakta yiyip içmekBeyaz çarşaf kullananların kesinlikle yapmaması gereken şeyler, makyaj kalıntıları ile yatağa girmek, yatakta bir şey yiyip içmek, saçları toplamak olarak sıralanabilir. Bazen hemen müdahale etseniz bile bu hatalar geride sarı lekeler bırakabilir. En iyi seçenek, oluşmalarına hiç müsaade etmemek.Lekeleri bekletmekBeyaz nevresimleri o ilk günkü kar beyazlığında kullanmaya devam edebilmek için gerekli olan ilk şey, amansız bir leke avcısı olmak. Koyu renk nevresimlerde belki görmezden gelinebilecek küçük bir rimel lekesi, beyaz yastık kılıfında kirli saçın bıraktığı yağ izi, yatakta gazetelere göz atarken atıştırılan krakerin döküntüleri, beyaz nevresim kullananların temizliğini asla atlamaması veya ertelememesi gereken görevler halini alır. O kusursuzlukta bunlar hem çok göze çarpar hem de bekledikçe lekeyi çıkarmak zorlaşır. Bu yüzden oluşan en küçük lekeye bile anında müdahale şart.Nevresimleri sık değiştirmemekNevresim değiştirme sıklığı ortalama haftada bir olarak bilinir. Ama beyaz çarşaf kullananlar için bu çok uzun bir süre. Beyaz çarşaflar en geç 3-4 günde bir değiştirilmek ister. Nevresimlerde lekelerin oluşmaması için sık nevresim değiştirmek şart.Beyazları düşük ısıda yıkamakBeyaz çarşafların ilk günkü beyazlığını korumak ve üzerindeki vücut kalıntılarının yaratabileceği yağdan kurtulmak için düşük ısıda yıkamak yeterli gelmez. Mutlaka sıcak suda yıkanmaları, hatta mümkünse bir gece önceden ıslatılarak bekletilmeleri gerekir.Çamaşır suyu veya ağartıcı kullanmakAğartıcılar, çıkarmakta çok zorlandığınız bir leke beyaz çarşaflarınızı mahvedecek gibi gözüküyorsa, belki bir-iki sefer ve lokal olarak kullanılabilir. Ama sürekli ve büyük miktarlarda ağartıcı kullanımı hem kumaşı hızla yıpratarak inceltir hem de kumaşın rengini bozarak sarımsı bir hale getirir. Bu sebeple çamaşır suyu veya ağartıcılar ancak çok gerekliyse kullanılmalı, rutin hale getirilmemeli. Son durulama suyuna eklenecek yarım fincan sirke beyaz çarşaf ve nevresimlerin parlak beyaz kalması için yeterli olur.Diğer çamaşırlarla birlikte yıkamakBeyaz çarşaflarınızı diğer beyazlarla birlikte yıkamaktan bir zarar gelmeyeceğini düşünebilirsiniz ama bu aslında doğru değil. Diğer çamaşırların etiketindeki veya ipliğindeki bir farklı renk bile çarşafların renklerini kırabilir ve istediğiniz beyazlıktan uzaklaşmanıza sebep olabilir. Bu sebeple beyaz çarşaflar mutlaka tek yıkanmalı.