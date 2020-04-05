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'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı

'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pamukkale Travertenlerinin nasıl oluştuğunu uzmanı açıkladı Denizli'de görenleri kendine hayran bırakan eşsiz güzellikteki dünyaca ünlü travertenlerin oluşumunu İhlas Haber...

05.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:06
'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Pamukkale Travertenlerinin nasıl oluştuğunu uzmanı açıkladı
DENİZLİ - Denizli 'de görenleri kendine hayran bırakan eşsiz güzellikteki dünyaca ünlü travertenlerin oluşumunu İhlas Haber Ajansı muhabirleri araştırdı. Nasıl oluştuğu konusunda bir çok kişinin bilgisi olmadığı 'Pamukkale Travertenleri'nin meydana gelme sürecini Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz açıkladı.
Pamukkale Travertenleri, UNESCO dünya mirasları listesine giren 18 yerden biri olma özelliği taşıyor. 'Beyaz Cennet' olarak anılan bu doğa harikası yaklaşık bin yıldır kaplıca hizmeti verdiği öğrenildi. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenler, 50 metre yüksekliğinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 250-600 metre genişliği sahip. Travertenlerin oluşumu ile iglili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Semiz, travertenlerin oluşumunu termal suların sağladığı kaydederken, bölgede 33-100 derece sıcaklık aralıklarında yaklaşık 17 adet sıcak su kaynağı bulunduğu ifade etti. Termal suyun kaynaklarından çıktıktan sonra travertenlerin bulunduğu alana kadar geldiğini aktaran Semiz, suyun travertenlerin katlarında çökelmeye neden olduğu vurguladı. Semiz, suyun içerisinde bulunan bol miktardaki kalsiyum hidrokarbonat kaynaktan çıktıktan sonra oksijen ile temas ederek çözülmeye başladığı, temas esnasında karbondioksit ve karbon monoksit buharlaşırken geriye kalan kalsiyum karbonat ise çökelerek zaman içerisinde kaya formuna girdiğini dile getirdi.
Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi aynı zamanda Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı olan Doç. Dr. Barış Semiz, "Pamukkale traverten oluşumları kalsiyum karbonat çökelimlerdir. Yani suların içerisinde ki zengin olan kalsiyum karbonatın kimyasal tepkimesi sonucunda suyun karbondioksitin çıkarması sonucunda ki çökelme şeklinde tanımayabiliriz bu travertenleri ve bu travertenlerin oluşum süreçlerinde birçok etken vardır. Suyun sıcaklığı onun üzerinde ki insan etkisi bitki etkisi biyolojik etki birçok etki bunun oluşum sürecine etki yapmaktadır. Şuanda da orada güncel bir traverten oluşumu halen devam ettiği için insanların bir kısmı da olsa turizm için ziyarete açık bir bölge var orada" dedi. ’Beyaz Cenent’ Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, Pamukkale, Denizli, Termal, Güncel

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'Beyaz Cenent' Pamukkale travertenlerinin oluşum sürecini uzmanı anlattı
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