‘Beyaz Cennet’in ziyaretçisi %35 azaldı
Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi.
19.03.2020 05:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:02
Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden biri de Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'de kendini gösterdi. Ziyaretçi sayısı 73 binden 44 bine geriledi. Kaybın mart ayında artması bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com
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