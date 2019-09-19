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Beyaz Dağı'na zirve tırmanışı

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin 8 üyesi 3 bin 642 metre yüksekliğindeki Beyaz Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

19.09.2019 13:24Beyaz Dağı'na zirve tırmanışı
Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin 8 üyesi 3 bin 642 metre yüksekliğindeki Beyaz Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi ve Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi Naci Ertunç, yaptığı açıklamada, tırmanışın 14 saat sürdüğünü belirtti.
Gençlerden oluşan ekiple tırmanış yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ertunç, "Benden sonra bölgede dağcılık sporunu yapacak gençlere ihtiyaç olacaktır. Umudumuz bölgemizin tamamında güvenlik sorunlarının kalkmasıdır. Tırmanışta yüksek performans gösteren ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.
Dağcılar, faaliyette emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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