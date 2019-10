Beyaz eşya ihracatı ilk 9 ayda yüzde 1 arttı

TÜRKBESD'in açıkladığı verilerine göre, beyaz eşya ihracatı bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz iç pazardaki daralmaya karşın yüzde 70 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerini ve sektörle ilgili son gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. TÜRKBESD verilerine göre iç satışlarda daralma eğilimi 2019 yılının ilk 9 ayında da sürdü. Adet bazında satışlar bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 10 daraldı. Sektör iç satışlardaki daralmayı ihracat ile dengeledi; ihracat geçen yıl Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 1 oranında arttı. Üretim ise yüzde 2 oranında daraldı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Sektörümüz iç pazardaki daralmaya karşına yüzde 75 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor istihdam için direniyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dinçer, beyaz eşya sanayi üretiminin ekonomik dalgalanmalardan dayanıklı tüketim grubunun geneli kadar etkilenmediğine dikkat çekerek ihracatın önemini vurguladı. Türk Beyaz Eşya sektörünün cari fazla veren bir sektör olduğunu belirtti.Beyaz eşya ihracat hacminin 2018 sonu itibarıyla yaklaşık 20 milyon adet seviyesine ulaştığını aktaran Dinçer, " İhracat hacmimiz sürekli artarken yaptığımız Ar-Ge yatırımlarıyla cari dengeye pozitif etkimiz yıllar itibariyle artış gösteriyor. Türkiye Beyaz Eşya sektörü AR-GE, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da ülke ortalamasının üzerindedir. Teknolojik gelişmeler sektörümüzün omurgasını oluşturmaya başladı. Günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde bir yandan fabrikalarımızın otomasyon seviyesini yükselterek, yapay zeka uygulamaları ve büyük veriyi analiz ederek üretim süreçlerimizi geliştiriyor, verimi ve kaliteyi artırırken, maliyetlerimizi düşürüyoruz. Ar-Ge teşvikleri sektörün dönüşümü ve uluslararası rekabet gücünü artırması yolunda önemli bir destek olacaktır" diye konuştu.Brexit sürecine de değinen Can Dinçer, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olan İngiltere'deki gelişmelerden etkilenebileceğini belirtti. İngiltere'ye olan ihracatının korunması için de bazı düzenlemelere ve ihracat teşviklerine ihtiyaç duyduğunu söyledi."ÖTV sıfırlanması sektöre önemli destek oldu"Dinçer, geçen yıl devreye giren ve Haziran sonuna kadar geçerli olan ÖTV sıfırlanması uygulamasının sektöre önemli bir destek oduğunu da hatırlattı. Beyaz eşyanın artık lüks tüketim maddesi olmaktan çıktığını söyleyen Dinçer, sektörün ÖTV'nin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması talebini yineledi.TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, tüzükte yaptıkları değişiklikle derneğin üretici olmayan firmaları da bünyesine katma yolunda oduğunu anlattı. Bu bağlamda Electrolux'un TÜRKBESD'e üye olduğunu açıklayan Dinçer, önümüzdeki süreçte küçük ev aletleri firmalarının da TÜRKBESD'e üye olması için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. - İSTANBUL