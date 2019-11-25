Beyaz eşya satışları Ekim'de yükseldi

Beyaz eşya iç satışları Ekim'de, altı ana ürün bazında yüzde 26, dört ana ürün bazında da yüzde 20 yükseldi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya iç satışları Ekim'de buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubu bazında yüzde 20 artışla 473 bin 347 adete yükseldi.

Satışlar buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan altı ana ürün grubu bazında ise yüzde 26 artışla 529 bin 921 adete yükseldi.

İç satışlar Ocak-Ekim döneminde ise dört ana ürün bazında yüzde 8.0 düşüşle 4.92 milyon adete, altı ana ürün bazında da yüzde 8.0 düşüşle 5.79 milyon adete geriledi.

TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya ihracatı Ekim'de dört ana ürün bazında yüzde 5.0 düşüşle 1.87 milyon adete, altı ana ürün bazında ise yüzde 3.0 düşüşle 2.27 milyon adete geriledi.

İhracat Ocak-Ekim'de dört ana üründe 15.7 milyon adet ile değişmezken, altı ana üründe ise yüzde 1.0 artışla 18.1 milyon adete yükseldi.

TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya ithalatı Ekim'de dört ana ürün bazında yüzde 56 artışla 17 bin 208 adete yükselirken, altı ana ürün bazında da yüzde 74 artışla 27 bin 887 adet arttı.

İthalat Ocak – Ekim'de dört ana üründe yüzde 63 düşüşle 120 bin 318 adete geriledi ve altı ana ürün bazında ise yüzde 43 düşüşle 345 bin 45 adete geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, sektörün çalışmalarını etki alanını genişleterek sürdürdüğünü vurguladı ve ekledi:

"Üretici olmayan firmaların da TÜRKBESD'e katılımının önünü açtık. Electrolux firmasının üyeliğinin ardından önümüzdeki günlerde derneğimize başka katılımların da olacağına inanıyoruz. Sektör rakamları, Ekim ayında iç pazarda satışlarımız bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 26 artış gösterdi.

"Böylece Ocak-Ekim arasında geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yüzde 8'lik bir daralma söz konusu oldu.

"Ocak-Ekim döneminde sektörümüzün ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Üretim adetlerimizi büyük ölçüde korumayı başardık.

"Ar-Ge teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi düzenlemeler; Türkiye Beyaz Eşya Sektörünün uluslararası rekabet gücünü, üretimini, istihdamını koruyabilmesi ve ülke ekonomisi için daha fazla değer yaratabilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır."

- İstanbul