Beyaz eşyalar, evdeki elektriğin %62'sini harcıyor

EnCazip'in derlediği bilgilere göre beyaz eşyalar ev içinde tüketilen toplam elektriğin yüzde 61,8'ini kullanıyor. Alınabilecek ufak önlemlerle elektrik faturalarını hafifletmek mümkün.

Evlerde hangi cihazların veya hangi kullanımların ne kadar elektrik tükettiğini biliyor muydunuz? Bilinçli enerji kullanımı ve tasarruf için hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını öğrenerek faturaları hafifletmek mümkün. Artış trendinde olan elektrik fiyatlarından en az şekilde etkilenmek hem de tasarruf etmek için alınabilecek önlemleri elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi, tüketiciler için derledi.

Evin farklı alanlarında kullanılan aletler ve bunların tükettiği elektriğe göre farklı tasarruf önlemleri alınabiliyor. Beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 61,8'ini kullanıyor. Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18'lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor.

EV GENELİNE BAKILDIĞINDA BEYAZ EŞYALARDAN SONRA ELEKTRİK KULLANIMI DAĞILIMINDA SIRALAMA YÜZDE

11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor. Özellikle sonbahar ayları için elektrik fiyatlarında artış beklenirken hem bu olası artışlardan etkilenmemek hem de tasarruf etmek için EnCazip'in önerileri şu şekilde:

Cihazları prizden çıkartın: Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman stand by konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık elektrik faturanızdan en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.

Tasarruflu beyaz eşyaları tercih edin: Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında yüzde 50'ye kadar tasarruf anlamına gelir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirin: Elektrik tedarikçinizi değiştirerek ortalama yüzde 15 daha düşük fatura ödersiniz.

Mevsim koşullarına ayak uydurun: Evinizi kışın 19-21 derece, yazın 23-25 derece arasında tutarak daha verimli iklimlendirme yapmış olursunuz.

Evinize yalıtım yaptırın: Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını önleyen önlemlerle tasarruf edilebilir.

Soğuktan korkmayın: Kışın en çok düşündüren kalem şüphesiz ki doğalgaz. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

Düşük derecede yıkayın: Beyaz eşyaların elektrik tüketiminde önemli bir yeri olduğundan bahsetmiştik. Bunu değiştirmek de elimizde. Örneğin 60ºC yerine 40ºC'de çamaşır yıkamak, yüzde 55'e kadar enerji tasarrufu demek. Aynı şekilde, doğru yıkama programı seçimi de enerji, su tasarrufu ve daha uzun giysi ömrü sağlayacaktır.

Buzdolabı sıcaklığını ayarlayın: Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın. Ayrıca dolabın arka kısmını havalandırılmış ve tozsuz tutmak gerekir, bu da enerji tasarrufu yapmayı sağlar. Bunun dışında buzdolabınızda ya da buzluğunuzda biriken buzları temizlemek önemli, zira 2mm kalınlığındaki bir buz tabakası enerji tüketiminin yüzde 10 oranında artmasına neden olur.

Mutfakta da tasarruf yapın: Yemek yaparken pişmesine 5 dakika kaldığında ocağı söndürebilirsiniz. Yemek mevcut ısıyla pişmeye devam eder. Küçük porsiyonlarda yemek pişirmek çabuk pişmesini sağlarken israfı da önler. Ayrıca fırın çalışır durumdayken kapağını açmak içerideki ısının yüzde 25'inin dışarıya çıkmasına neden olur.

Ampulleri değiştirin: Beyaz eşyalardan sonra en çok aydınlatmaya elektrik harcanıyor.

Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirmek daha az enerji harcamanızı sağlar. LED ampuller elektrik enerjisinin yüzde 90'ını ışığa çevirir, böylece ısınma ile kaybolan enerjinin oranı oldukça düşük olur. Bununla birlikte açık renk perde ve kumaş kullanarak gün ışığından maksimum fayda sağlarsınız. Ayrıca ampulleri ve lambaları temiz tutmak, tüketimde yüzde 20 oranında tasarruf getirir.