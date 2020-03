Beyaz et devinden hijyen tavsiyeleri

Beyaz et ihracatının öncü kuruluşlarından HasTavuk, uluslararası standartlardaki dezenfektasyon uygulamalarıyla sektördeki farkını bir kez daha ortaya koydu. Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirleri en üst düzeyde uyguladıklarını belirten firmanın Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir, "Her krizden minimum zararla ve bir şeyler öğrenerek çıkmayı, krizleri fırsata çevirmeyi kendine ödev edinmiş bir firma olarak halkımızın, tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizim en önemli hassasiyetimizdir" dedi.Dünyada korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, sektörlerin önde gelen dev firmaları da aldıkları tedbirler ve önlemlerle dikkat çekiyor. Türkiye 'de tavuk üretiminde dezenfektasyon ve sterilizasyon denince ilk önce akla gelen Bursalı HasTavuk firması, uluslararası dezenfeksiyon standartlarını üretim süreçlerinin her aşamasında uyguladığını açıkladı. "Kuş gribi" gibi bir krizi başarıyla yönetmiş bir firma olduklarına dikkat çeken firmanın Mali ve İdari İşler Genel Müdürü Erdinç Pir, fabrika ve tesislerde uygulanan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını şöyle sıraladı:"Şirket içinde devlet kanalından gelen bilgileri takip eden, termal kameralarla 7/24 tüm tesisleri izleyen, denetleyen, raporlayan şirket doktorlarımız-hemşirelerimiz, kalite departmanımız ve insan kaynaklarımız süreci birlikte yönetmektedirler. Personel uygulamalarında kalp-astım vb. sağlık problemi olanlar, hamile ve emziren çalışanlar idari izine çıkarılmış, evden çalışabilecekler, izin kullanmak isteyenler planlanarak, departmanlarda nöbet sistemi oluşturulmuştur. Şirkete gelen tüm çalışanların girişten itibaren ateş ölçümleri derece ile yapılmaktadır. İşletmenin girişinden itibaren birçok noktalara el dezenfektanları ve aparatlar yerleştirilerek, tek noktadan kontrollü giriş sağlanmaktadır. Şirkete giriş yapan personeller hijyen bariyerlerinden geçerek görev yerlerinde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlanmaktadır. Her gece ULV cihazıyla homojen dezenfektan, şirketin tüm noktalarında uygulanmaktadır. Günde en az iki kez trabzanlar, elektrik düğmeleri, kapı kolları gibi el değen yerler klorlu dezenfektanlarla silinip, tuvaletler klorlu bileşiklerle temizlenerek tuvalet malzemeleri başka noktalarda kullanılmamaktadır. Günde en az üç kez klorlu dezenfektan ile ayak basılan tüm yüzeyler, tek kullanımlık paspaslarla temizlenmektedir. Tüm çalışanlarımızın masalarına antibakteriyel el dezenfektanları dağıtılıp, kullanıma dair bilgilendirmeler yapılmaktadır. Şirket yemekhanesine toplu girişleri önlemek için sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 15 dakikalık periyotlarla masalarda tekli sistemde yemek yeme planlaması yapılmıştır. Yemekhanede ekmek, şeker, çatal, kaşık, tuz, karabiber, peçete gibi tüm malzemeler kapalı halde sunulmaktadır. Personele şirket doktorları tarafından tek tek bilgilendirmeler yapılıp, çeşitli noktalara uyarı tabelaları asılmaktadır. Toplu SMS sistemiyle izinde, evinde veya sahada olanlar sık sık bilgilendirilmektedir. Sadece personel değil, HasTavuk'a fason üretim yapan üreticiler, taşımalarımızı gerçekleştiren firma veya kişilere bilgilendirmeler yapılmaktadır. Araçlar dezenfeksiyon çemberinden geçirilerek otoparka alınmaktadır. Otoparka giren araçların içleri, paspasları antiviral dezenfektana tabi tutulup, ayrıca araç içinde elin temas ettiği direksiyon, vites, ön panel gibi yerler alkol bazlı dezenfektanla silinmektedir. Servis araçlarının sayısı arttırılarak, sosyal mesafeyi korumak için daha az sayıda kişi taşınmaktadır. Servislere haftada 1 ULV cihazıyla detaylı dezenfektan uygulanmaktadır. Günlük olarak personel araca binmeden paspaslar dahil tüm araç içine antiviral dezenfektan uygulanmaktadır. İş görüşmeleri ve mülakatlar online sistemde yürütülmektedir. Tüm etkinlik, aktivitelerimiz, yurt içi, yurt dışı fuarlarımız iptal edilmiştir. Ziyaretçi kabulü ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Sonuç olarak çocuklarınız bizim çocuklarımız, aileniz bizim ailemiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımız için en sağlıklısını, en kalitelisini var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de bilimin ışığında ve inançla ülkemiz için üzerimize düşeni yapacağız." - BURSA

Kaynak: İHA