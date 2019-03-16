Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak

Rekabet Kurumu tarafından ceza kesilen 9 beyaz et üreticisi arasında yer alan Banvit'ten açıklama geldi. Kurum tarafından tavuk eti üretimi ile ilgili rekabet kurallarının ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında firmaya 30,5 milyon lira ceza kesildiği açıklandı. Firma cezaya ilişkin yargı yoluna başvurmaya da hazırlanıyor.

TOPLAM 156,7 MİLYON CEZA KESİLDİ

Rekabet Kurumu, Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunu dün açıklamıştı açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; fiyat düzeyini birlikte belirlemek ve Ege Bölgesi'nde arzın kontrolüne yönelik bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile rekabeti kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırıcı eylemleri nedeniyle Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

CEZA ALAN BANVİT AÇIKLAMA YAPTI

Kurum tarafından ceza kesilen beyaz et üreticileri ise; Abalıoğlu, Banvit,- Beypi, CP, EgeTav, Er Piliç, Gedik, Keskinoğlu ve Şenpiliç şeklinde sıralandı. Rekabet Kurumu, soruşturmaya konu diğer 10 şirkete ise kanunu ihlal etmedikleri nedeniyle idari para cezasına yer olmadığına karar verdi. Rekabet Kurumu tarafından ceza kesilen şirketlerden biri olan Banvit'ten hissedarlarına yönelik açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada Rekabet Kurumu tarafından toplamda 30.518.617,48 TL tutarında idari para cezası verildiği kaydedilirken, gerekçeli kararın ise 2019 yılı içinde açıklanacağı ifade edildi.

30 GÜN İÇİNDE ÖDERSE YÜZDE 25 AZ ÖDEYECEK

İdari para cezasının süresi içinde ödenecek olması sebebiyle, 2019 yılının ilk çeyreği için söz konusu tutarın kayıtlarına gider olarak yansıyacağı da vurgulanan açıklamada, ödemenin, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması durumunda ise yüzde 25 indirim uygulanacağı da kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada karara ilişkin yasal hakların kullanılacağı da belirtilirken, yargı yoluna başvurulacağı da ifade edildi. (Yeni Şafak)