Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar

Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Buna göre, soruşturulan 19 firmanın 9'u ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğine ihlal gerekçesiyle para cezası kesilirken, diğer 10 firmada ise herhangi bir ihlal bulunmadı.

Kararda şöyle denildi:

CEZA KESİLEN FİRMALAR

"13.03.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,

Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.,

CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

EgeTav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.,

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.

Şenpiliç Gıda San. A.Ş.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine,

İHLALİ OLMAYAN FİRMALAR

Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,

As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,

Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,

Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,

Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,

Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."

4054 SAYILI KANUN NEDİR?

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır.

Madde 4'te şu ifadeler yer almaktadır:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."