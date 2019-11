Beyaz ette tercih balık yerine tavuk

Beyaz ette tercih balık yerine tavukBalıkta beklenen rekolte olmamasından dolayı vatandaşlar tavuğu tercih ediyorBURSA - Balık sezonunda beklenen rekoltenin olmaması ve kırmızı et fiyatlarının yüksek olması vatandaşları tavuğa yöneltti. Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Hayvani protein ihtiyacını şu anda Türkiye 'de tavuk karşılıyor. Bu yıl tüketimde bir miktar artış söz konusu" dedi.Balık sezonunda beklenen rekolteye şuana kadar ulaşılamadı. Durum böyle olunca da pahalılıktan yakınan vatandaşlar beyaz et tercihini tavuktan yana kullanıyor. Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Has Tavuk olarak üretimlerimizin yüzde 70'ini yurt içi pazarında üreticilerimizin hizmetine sunarken, yüzde 30'unu ise ihraç ediyoruz. Üretimimizde teknolojimiz en üst seviyede. Tamamen doğal, vejeteryan besleme tekniğiyle gezen tavuk üretiyoruz. Özellikle dünya pazarında ciddi teveccüh gösteriyoruz. Dünyada 28 ülkeye ihracat ediyoruz. En önemli pazarlarımızdan bir tanesi Japonya. Japonya ürün seçiciliğinde dünyadaki en önemli pazarlardan bir tanesidir. Ülkemizden Japonya pazarına ihracat yapan tek, Avrupa'da ise iki firmadan bir tanesiyiz. Japonlar, dünyada 100 yaşının üzerindeki nüfus sayısının olduğu ülkelerden bir tanesidir. Beslenmelerinin başında tavuk ve balık vardır. Bazı gıda teröristlerinin tavukla ilgili ülkemiz tüketicilerine korku yayarken, Japonya'da ise en fazla tüketilen gıdalardan bir tanedir. Japonların hassasiyeti, kalıntı, antibiyotik, GDO ve bakteriye çok dikkat ediyorlar. Sık sık işletmemizi denetliyorlar. Bütün analizleri ve tahlilleri AB standartlarının 10 kat üzerinde katı bir denetim sistemiyle sağlıyorlar. Türkiye'de pek çok firmayı gezdiler, ama bunu sağladığımız için bizi tercih ettiler" diye konuştu."Tavuk halkın hayvansal protein ihtiyacını karşılıyor"Sağlıklı nesillerin yetişmesi için hayvansal proteine ihtiyaç olduğunu dile getiren Aydemir, "Bunu kırmızı, et, tavuk ve balıktan alabiliriz. Biz, 3 tarafımız denizle çevrili. Bu yıl balık üretiminde gerekli rekolte tam olmadığı için, bu açığı, kırmızı et fiyatlarını da göz önüne alırsak, tavuk karşılıyor. Bu anlamda baktığımızda çocukların beyin ve sinir hücrelerinin gelişmesi, yaşlıların sindirim özelliği, insanların diyabetik ve sağlıklı beslenmesi için tavuğu sofralarımızdan eksik etmemeye çalışıyoruz. Bu anlamda halkımıza, değerli gıda üretmenin şerefini taşıyoruz" açıklamasında bulunu."Dünyanın en sağlıklı beyaz eti Türkiye'de üretiliyor""Türkiye'deki beyaz et üretim sistemleri ülkemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra daha fazla ihracat yapabilecek tesislerimiz var" diyen Aydemir, "Dünyanın en sağlıklı beyaz eti Türkiye'de üretiliyor. Hayvani protein açığını şu anda tamamen tavuk karşılıyor. Çünkü en ucuz, sağlıklı ve kolay ulaşabileceğiz gıda. Balığı, yeterli rekolte olmadığı için fiyatlar belli seviyenin altına düşmedi. Hemde, Anadolu ve sahil kesimleri dışındaki insanların balığa ulaşması et yeme kültürüne göre daha düşük. Kırmızı et ile karşılanmaması durumunda tek nokta tavuk. Tavuk şuanda ihtiyacı karşılıyor. Şu zamandaki geçmiş yıllar ile bu yıl arasındaki tüketimde bir miktar artış söz konusu" şeklinde konuştu.