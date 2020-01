"Beyaz gelinliğini" giyen Akdamar Adası ziyaretçileri büyülüyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, Van 'da etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor.İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, kışın da adeta beyaz gelinliğini giyerek eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Kentin en önemli destinasyonlarından biri olan ada, 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırladı."Turizmdeki canlılık kente önemli katkı sağlıyor"Kültür ve Turizm İl Müdür Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Adası'nın hem bölgenin hem de ilin en önemli turizm mekanlarından biri olduğunu söyledi. Adanın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Aktuğ, şöyle konuştu:"2018'de 157 bin 440, 2019'da ise 225 bin 117 bin kişi adayı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıllara göre büyük bir artış söz konusu. Bunun temel etkeni bölgedeki huzur ortamıdır. Son zamanlarda kültür gezileriyle Türkiye'nin her yerinden ilimize turist akıyor. Yine İran ve Irak'tan da yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Turizmdeki canlılık kente önemli katkı sağlıyor.""Fotoğraf tutkunları için eşsiz bir mekan"Fotoğraf tutkunu Okan Öntürk de fırsat buldukça adaya gelerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdiğini dile getirdi. Adanın kış aylarında ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Öntürk, şunları kaydetti:"Bu yıl karın yağmasıyla ortaya çıkan güzelliğe kayıtsız kalmadık. En güzel haliyle fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştık. Fotoğraf tutkunları için eşsiz bir mekan. İlkbaharda badem ağaçlarının açan çiçekleriyle şenlenen ada bu mevsimde de beyaza bürünüyor. Çok etkileyici."Akdamar adasıİl Kültür Turizm Müdürü Muza