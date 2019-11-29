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Beyaz gelinliğini giyen Palandöken yeni sezona gün sayıyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi.

29.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:47Beyaz gelinliğini giyen Palandöken yeni sezona gün sayıyor
Kış turizminin gözde merkezlerinden birisi olan Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi. 'ın ilk haftası başlayacak olan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler ise otellerinde yerlerini ayırttırdı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Kayak merkezindeki teleferik liftlerinin bakımları yapılırken, sisteme yeni liftler de eklendi. Otel yöneticileri ise yeni sezon için personel eğitimlerini tamamladı. Ayrıca kış mevsiminin geç gelmesinden dolayı kar kalınlığı az olan Palandöken'de suni kar makineleri çalıştırılmaya başlandı.

Aralık'ın ilk haftası açılması planlanan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerdeki yerlerini 1 hafta öncesinden ayırttı. Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 25 artış göründü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otel işletmecisi Ömer Akça, tüm çalışmaların tamamlandığını ve Palandöken Kayak Merkezine şu anda yağan kar haricinde suni kar desteği yapıldığını ifade ederek, "Kasım ayının sonundayız. Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte Palandöken'e de birkaç gün önce kar yağdı. Bizler de ek olarak suni kar yapımına başladık. Dün yağan kar ile havalar daha soğuyacak. Bugünden itibaren pistleri daha fazla suni karla besleyeceğiz. Birkaç gün sonra da yine kar yağmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık'ın ilk haftasında sezonu açmaya çalışacağız. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre görüntü daha iyi yönde. Yani geçmiş yıllara göre daha fazla. Bu da biz turizmcileri neşelendiriyor. Tesislerin bütün bakımları yapıldı" dedi.

Öte yandan, haftaya açılması planlanan kayak sezonu için çeşitli etkinliklerin düzenleneceği öğrenilirken, oda fiyatları hafta içi bin 200 TL, hafta sonu ise bin 800 TL olarak belirlendi. - ERZURUM

Palandöken, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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