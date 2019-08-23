Beyaz Hüzün Filmi

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Büyük acılara gebe Büyük Çerkez yaşanmaktadır. Abrek de sürgün sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat annesi bu sürgüne dayanamaz ve bir cami köşesinde ruhunu teslim eder. Artık kimsesiz kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.Kenan KorkmazKenan KorkmazKenan Korkmaz, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Yavuz Gürbüz, Ali Poyraz, Suat ErginTarihBeyaz HüzünEkol Yapım2018TürkiyeTürkçe125 dk.TME (The Moments Entertainment)20.12.2019