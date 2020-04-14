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Beyaz Kalpler'de eğitimler online devam ediyor

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bünyesinde eğitim alan Barista öğrencileri, derslerini online olarak gerçekleştiriyor.

14.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:19
Beyaz Kalpler'de eğitimler online devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okula devam sorunu yaşayan öğrencilere, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim ve öğrenim sağlıyor. Merkezdeki Barista öğrencilerinin Koronavirüs salgını sebebi ile evde kaldıkları süre içerisinde gördükleri eğitimleri hatırlatmak ve devam ettirmek için online dersler yapılıyor. Barista (Kahve ve içecek hizmeti) programında öğrenciler yiyecek ve içecek servisi eğitimi alıyor.

BARİSTA ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Öğrencilerin yıl içerisinde öğrendiklerini unutmaması ve yeni şeyler öğrenebilmeleri için Beyaz Kalplerde online dersler yapılıyor. Eğitimler Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin desteklediği ve Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin eğitmenleri tarafından verildi. Yiyecek İçecek Servisi programını başarı ile bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı. Öğrencilerin evde kaldıkları süre içerisinde zamanlarını en verimli olarak değerlendirmeleri için uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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