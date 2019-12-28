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Beyaz Kalpler'den yenilenebilir enerji atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde yenilenebilir enerji dersleri verilmeye başlandı.

28.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:18 Beyaz Kalpler'den yenilenebilir enerji atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, gençlere eğitimlerini sürdürüyor. Elektrik bölümünde eğitim gören öğrencilere geleceğin sektörü olan yenilenebilir enerji dersleri verilmeye başlandı.

DERSLER BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi gençlerin hayatına yön vermeye devam ediyor. Derslerin yürütülmesinde tecrübesinden faydalanmak üzere, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan talep doğrultusunda görevlendirilen öğretmenler vakit kaybetmeden derslere başladı.

YENİLEBİLİR ENERJİ DERSLERİ

Bu yıl ilk kez Elektrik bölümünde eğitim gören öğrencilere geleceğin sektörü olan yenilenebilir enerji dersleri verilmeye başlandı. İlk günün heyecanıyla teneffüse çıkmayı unutan öğrenciler, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi üzerine yapılacak çalışmaların ilk aşamasında Güneş Paneli gözelerini tanıyarak; ölçü aletleri ile odada ve merkez çevresinde, gün ışığı ve floresan ile örnek çalışma gerçekleştirdi.

HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ KURULACAK

Yapılacak ar-ge çalışmaları ile Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde, güneş enerjisinin ve rüzgâr enerjisinin bütünleşmiş çalıştığı bir hibrit sistemin kurulması planlandı. Ayrıca merkeze her dönem elektrik bölümü öğrencilerinin kabul edilecek olmasıyla, aynı çalışmalarının devamlı yapılması sayesinde üretimin süreklilik göstereceği öngörülüyor.


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Kaynak: Bültenler

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