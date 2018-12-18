Beyaz Kalpler En Güzel Yemek İçin Yarıştı

Kaynak: İHA

Beyaz Kalpler'de 8 aydır aşçılık kursunda eğitim alan öğrenciler arasında yemek yarışması yapıldı.Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi aşçılık kursunda 8 aydır birçok farklı tarif üzerine eğitim alan 7 öğrenci, yemek yapma yarışmasında hünerlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetin oluştuğu yarışmada öğrencilere 50 dakika verilerek mevsim salata, piliç kavurma, pilav ya da makarna yapmaları istendi. Verilen sürede yemekleri eksiksiz yapan öğrenciler, yemeklerini jürinin beğenisine sundu.Ramada Otel, Antikkapı aşçıları ve diğer üyelerden oluşan jüri üyeleri, öğrencilerin yaptıkları yemekleri tadarak dikkatle inceledi. Heyecanlı bir bekleyişin ardından açıklanan sonuçlarda Funda Çınar ve Ela Bulut 97'şer puanla birinci olurken, Mücahit Kocaman 94 puanla ikinci, Fatih Parlak 93 puanla üçüncü oldu. Birinci olan iki öğrenciye 100 TL değerinde giyim çeki ödülü verildi. - KOCAELİ