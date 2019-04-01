Beyaz Karga Filmi

Efsanevi Rus balet Rudolf Nureyev
'in 1961'de Sovyetler Birliği
'nden iltica etmesi ve KGB'nin kendisini durdurma girişimlerinin hikayesini anlatacak olan film
de Rudolf Nureyev'e, Oleg Ivenko hayat veriyor. Julie Kavanagh'ın romanından beyaz perdeye uyarlanan film
de, Ivenko'ya Alexinsky rolünde Olivier Rabourdin
, Pierre Lacotte rolünde Raphaël Personnaz, Michael Jones rolünde Zach Avery ve Jagaud-Lachaume rolünde Yves Heck eşlik ediyor. Yönetmen:
Ralph FiennesSenaryo:
David Hare, Julie KavanaghOyuncular:
Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adèle Exarchopoulos, Sergei Polunin, Olivier Rabourdin, Raphaël Personnaz, Chulpan Khamatova, Zach Avery, Mar Sodupe, Calypso Valois, Aleksey Morozov, Nebojsa Dugalic, Igor Filipovic, Yves Heck, Jovo Maksic, Anastasiya Meskova, Anna Urban, Angelina Debor, Dmitriy Karanevskiy, Charlie Wright, Jean-Baptiste Demarigny, Arnaud Humbert, Radoslav Milenkovic, Yann Bean, Margaryta Cheremukhina, Pavle Cemerikic, Nadezhda Markina, Andrey Urgant, Vitaliy KovalenkoFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
The White CrowYapımcı Firma:
BBC FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: İngiltere
, FransaOrijinal Dili:
Rusça, İngilizce, FransızcaFilmin Süresi:
127 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
21.06.2019Beyaz Karga Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Rudolf Nureyev, Olivier Rabourdin, Sinema
Kaynak: InterSinema.com