01 Nisan 2019, 08:54
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Beyaz Karga Filmi

Beyaz Karga Filmi

Beyaz Karga filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Beyaz Karga filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Efsanevi Rus balet Rudolf Nureyev'in 1961'de Sovyetler Birliği'nden iltica etmesi ve KGB'nin kendisini durdurma girişimlerinin hikayesini anlatacak olan filmde Rudolf Nureyev'e, Oleg Ivenko hayat veriyor. Julie Kavanagh'ın romanından beyaz perdeye uyarlanan filmde, Ivenko'ya Alexinsky rolünde Olivier Rabourdin, Pierre Lacotte rolünde Raphaël Personnaz, Michael Jones rolünde Zach Avery ve Jagaud-Lachaume rolünde Yves Heck eşlik ediyor.


Yönetmen: Ralph Fiennes
Senaryo: David Hare, Julie Kavanagh
Oyuncular: Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adèle Exarchopoulos, Sergei Polunin, Olivier Rabourdin, Raphaël Personnaz, Chulpan Khamatova, Zach Avery, Mar Sodupe, Calypso Valois, Aleksey Morozov, Nebojsa Dugalic, Igor Filipovic, Yves Heck, Jovo Maksic, Anastasiya Meskova, Anna Urban, Angelina Debor, Dmitriy Karanevskiy, Charlie Wright, Jean-Baptiste Demarigny, Arnaud Humbert, Radoslav Milenkovic, Yann Bean, Margaryta Cheremukhina, Pavle Cemerikic, Nadezhda Markina, Andrey Urgant, Vitaliy Kovalenko
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The White Crow
Yapımcı Firma: BBC Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere, Fransa
Orijinal Dili: Rusça, İngilizce, Fransızca
Filmin Süresi: 127 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 21.06.2019

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Rudolf Nureyev, Olivier Rabourdin, Sinema
Kaynak: InterSinema.com