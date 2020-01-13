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"Beyaz Kuğu Projesi"yle genç kızların hayallerine ortak oluyorlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde, evlilik hazırlığındaki genç kızların mutluluğuna ortak olmak, gelinlik, kuaför ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaymakamlıkça "Beyaz Kuğu Projesi" başlatıldı.

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:17
Muş'un ilçesinde, evlilik hazırlığındaki genç kızların mutluluğuna ortak olmak, gelinlik, kuaför ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaymakamlıkça "Beyaz Kuğu Projesi" başlatıldı.
İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının en mutlu gününde destek olmak amacıyla projeyi başlatan kaymakamlık, evlilik çağındaki kızların ve ailelerin gönüllerine dokunuyor.
Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ailelerin başvurularını kabul eden kaymakamlık, Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan dikiş nakış kurslarında gelinliklerin dikilmesi için malzeme desteğinde bulunuyor.
ADEM'de ölçüleri ve istedikleri modeller not alınan kızlar, usta öğretici ve kursiyerlerin çalışmaları sonucu hayal ettikleri gelinliklerine kavuşuyor.
Kaymakamlık, gelinliğin yanı sıra makyaj seti ve ayakkabı da hediye ettiği genç kızlara, hayatlarının en mutlu günü olan düğünlerinde kuaför hizmeti desteği de veriyor.
"Kızların hayallerini gerçekleştirmek istedik"
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının hayatına dokunabilmek için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Evlilik planı yapan ihtiyaç sahibi kızların gelinlik hayallerini gerçekleştirmek için "Beyaz Kuğu Projesi"ni başlattıklarını ifade eden Yalçın, "Dünyaevine girmeye hazırlanan kızlarımıza gelinlik hediye ediyoruz. Çeyizlerine katkıda bulunarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Gelinlikler, Aile Destek Merkezinde kursiyerlerimiz tarafından dikiliyor. Kursun giderlerini kurum olarak karşılıyoruz." dedi.
"Yüzlerini güldürdüğümüz için mutluyuz"
ADEM Müdürü ve Proje Koordinatörü Akın Karıkutal da ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere her alanda yardımcı olmak için çalışma yaptıklarını belirtti.
Yeni başlattıkları proje kapsamında evlenecek kızlara gelinlik diktiklerini aktaran Karıkutal, "Kursiyerlerimizin dikip hazırladığı gelinlikleri SYDV'nin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere hediye ederek mutluluklarına ortak oluyoruz. Gelinliklerin yanı sıra makyaj seti, ayakkabı ve ufak çeyizliklerini de biz veriyoruz. Kız kardeşlerimizin yüzü güldüğü için çok mutluyuz." diye konuştu.
İlçede gelinlik alamayacak ailelerin bulunduğunu dile getiren Karıkutal, insanların gönüllerine dokunmanın, onları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurguladı.
Kursiyerlerin, gelinlikleri özenle hazırladığını anlatan Karıkutal, "Kızlarımız kendilerini ihtiyaç ailelerin yerine koyarak tüm hazırlıkları yapıyor. Herkes neşesini ve sevgisini katarak işini yaptığı için oldukça güzel bir çalışma. Kızların istediği modele göre gelinlikleri dikiyoruz çünkü gelinlik, genç kızlara en güzel hediyedir." ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar 20 gelinlik dikildi
Usta öğretici Handan Yaman da merkezde 20 kursiyerle gelinlik diktiklerini anlattı.
Şu ana kadar 20 gelinlik diktiklerini dile getiren Yaman, "Buraya gelen kızların beden ölçülerini alıp isteklerini göre tasarımlarını hazırlıyoruz. Evlenecek kızların istediği gibi gelinliği dikmemiz onların da hoşuna gidiyor. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek çok farklı bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Malazgirt, Kuaför, Güncel

Kaynak: AA

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