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Beyaz lahana tarlada hasat bekliyor

Samsun'da geçen sene kilosu 3 TL'ye kadar satılan beyaz lahana bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle 25 kuruşa kadar düştü.

06.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:41
Beyaz lahana tarlada hasat bekliyor
Samsun 'da geçen sene kilosu 3 TL'ye kadar satılan beyaz lahana bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle 25 kuruşa kadar düştü.

Bafra Ovası'nda kış sebzelerini, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve korona virüsü vurdu. Geçen yıl çiftçinin yüzünü güldüren kış sebzeleri bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle daha erken hasada geldi. Hasadın öne gelmesine korana virüsü de eklenince ürünlerin fiyatı geçen seneye oranla onda bire kadar geriledi. Çiftçiler fidesini 35 kuruştan aldıkları beyaz lahanayı kilosunu 25 kuruştan satmamak için hasadın son günlerini bekliyor. Çiftçilerin 15-20 gün içerisinde lahanaları toplayıp, karpuz ve kavun ekmesi gerekiyor.

"15-20 gün içerisinde hasat yapamazsak, lahanaya ızgara vurmak zorundayız"

Son günlerde beyaz lahananın maliyetini kurtaramazlarsa, hasat yapmadan tarlaya ızgara vurmak zorunda kalacaklarının altını çizen lahana üreticisi Bekir Cömert, "Beyaz lahanada geçen sene fiyat ortalaması iyiydi. Bu sene fiyatlar ise çok düştü. Maliyetini bile alamayacak duruma geldik. Geçen sene 50 kuruş ile 3 TL arasında satıyorduk. Şu anda ise 20-25 kuruş arasında satılıyor. Toplanan lahanalar da oldu. Bunlar parti parti ekildi. Şu anda daha geç çıkan lahanalar hasada geldi fakat satışı yapılamıyor. Şu anda beklemedeyiz, hasat yapmıyoruz. Lahanaları kaldırıp tekrar karpuz ve kavun ekmek zorundayız. 15-20 gün içerisinde hasat yapamazsak, lahanaya ızgara vurmak zorunda kalacağız. Havaların sıcak geçmesi ve korona virüsü salgını nedeniyle fiyatlar düştü ve halde de satış yok. Mahsuller elimizde kaldı" dedi.

"Beyaz lahananın fidesini 35 kuruştan aldık, kilosu 25 kuruştan satılıyor"

Beyaz lahananın maliyetini bile kurtarmadığına dikkat çeken çiftçi Cömert, şunları söyledi:

"Mor lahana, brokoli ve karnabahar da ekmiştik. Onlar da hasat oluyor. Kış sebzelerinin genel fiyat ortalaması iyi geçmedi. Brokoli 1-2,5 TL arasında satıldı fakat maliyeti yüksek olduğu için maliyeti kurtarmadı. Karnabahar da maliyetini ancak aldı. Diğer ürünlerden zarar edildi. Lahana fidesinin tanesi 35 kuruş, kilosu ise 25 kuruştan satılıyor. Diğer masraflar da hariç. Böyle bir ilginç durum söz konusu."

Bafra Ovası'nda bu yıl 22 bin dekar alana beyaz lahana, 24 bin dekar alana mor lahana, 10 bin dekar alana karnabahar, 5 bin dekar alana brokoli, 5 bin dekar alana pırasa, 6 bin 500 dekar alana ıspanak, 6 bin 600 dekar alana marul ve 2 bin dekar alana da turp ekildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bafra Ovası, Samsun, Ekonomi
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