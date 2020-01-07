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Beyaz Masa 7/24 çalışıyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın göreve geldiği ilk dönemde kurulan 'Beyaz Masa' birimi ilçe halkının adeta kılavuzu haline geldi.

07.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:42 Beyaz Masa 7/24 çalışıyor
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın göreve geldiği ilk dönemde kurulan 'Beyaz Masa' birimi ilçe halkının adeta kılavuzu haline geldi. Belediyecilik hizmetleri dışında da sürekli olarak danışma birimi olarak görülen 'Beyaz Masa' 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, vatandaştan gelen tüm talep ve şikayetlerin iş yönetimi takip sistemi ile direkt olarak ilgili birimlerce değerlendirdiğine dikkat çekti.

63 bine yaklaşan nüfusuyla 'un son yıllarda cazibesi artan merkez ilçesi haline gelen Aziziye'de ilçedeki belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesinde büyük önem arz eden Beyaz Masa birimi sayesinde vatandaşın talepleri kolaylıkla işler hale getirilebiliyor. Başkan Orhan, 'Beyaz Masa' birimindeki çalışanların her türlü tepkiyi göğüsleyebilecek eğitimi alan kişilerden oluştuğuna dikkat çekti. Gün içerisinde yüzlerce vatandaş ile muhatap olan birim çalışanlarının özverilerinin de takdire şayan olduğunu söyledi.

Son yıllarda konutlaşmanın hız kazandığına buna orantılı olarak nüfusunda artış görülen Aziziye'nin sorunlarının çözümünde ekip çalışmasının büyük rol oynadığını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "İlçemiz her alanda büyük ölçüde büyüme gösteriyor. Özellikle Ilıca mahallemizde son yıllarda kentsel dönüşüm ile birlikte gelişmeler görmek mümkün. Selçuklu ve Saltuklu Mahallemizde bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretiyoruz. Çözüm üretmenin yanı sıra yaşam kalitesini artıran çalışmalarımız dönemsel olarak hayata geçiyor. Cazibesi artan ilçemizin daha yaşanabilir hale getirmek için yeni projeleri hayata geçirme gayretindeyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

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