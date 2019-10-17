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Beyaz Masa ekibi 40 kişiyi işe yerleştirdi

Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa ekibi 40 kişinin işe girmesine sağladı.

17.10.2019 12:42Beyaz Masa ekibi 40 kişiyi işe yerleştirdi
Pursaklar Belediyesi Beyaz Masa ekibi 40 kişinin işe girmesine sağladı.
Beyaz Masa İstihdam Şefliği 1 Ağustos–17 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 770 iş başvurusu doğrultusunda Akyurt ve Pursaklar'daki 50 iş yerini ziyaret ederek, 40 kişinin işe başlamasına aracı oldu.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşın yüzünün gülmesi ve taleplerinin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması noktasında uygulamanın başlatıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bu birim, belediye ile vatandaş arasında köprü görevi görüyor. Vatandaşlarımızın yeni hizmetlerden haberdar olmasını, etkin ve hızlı bir şekilde işlemlerini halletmesini, belediyemizin sunduğu imkanlardan faydalanmasını ve bilgilenmesini hedefliyor. Beyaz Masa birimine başvuru yapan vatandaşa en geç 3 gün içerisinde dönüş yapılarak başvuru sonucu bildiriliyor ve vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor."
İşe giren vatandaşla da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür ettiler.

Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Kaynak: AA

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