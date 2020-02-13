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Beyaz örtü Balıklıgöl'ü süsledi - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

13.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:55
'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte dün akşamdan itibaren başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, tarihi ve Şanlıurfa Kalesi'nde, kartpostalları aratmayan manzaralar yaşattı.
kente 3 yıl sonra kar yağdığını gören bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi.
Tarihi yerleşkede arkadaşlarıyla gezen Mahmut Bostancı, "Uzun bir aradan sonra bu kartpostallık görüntüyü görmek için iş çıkışı buraya geldik. Şanlıurfa normalde sıcağıyla meşhur, bu yıl kar düştü, sıcaktan sonra karı görünce kendimizi sokağa attık. Buraları gezelim dedik." dedi.
Beyaz örtü Balıklıgöl'ü süsledi - ŞANLIURFA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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