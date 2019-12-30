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Beyaz örtü Bolu Dağı'nda esnafı mutlu etti

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nda manzarayı izlemek isteyen sürücülerin D-100 kara yolunu kullanması, esnafın yüzünü güldürdü.

30.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:51 Beyaz örtü Bolu Dağı'nda esnafı mutlu etti
Kar yağışının ardından beyaza bürünen Dağı'nda manzarayı izlemek isteyen sürücülerin D-100 kara yolunu kullanması, esnafın yüzünü güldürdü.
Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından, Anadolu Otoyolu yerine D-100 kara yolunu tercih edenler, yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde manzaranın keyfini çıkarıyor.
Bölgede işletmesi olan esnaf da işlerinin artmasından dolayı memnuniyet duyuyor.
Yol kenarında tesis işleten Cevat Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın güzelliğinin kar yağdığında daha çok ortaya çıktığını söyledi.
Kışın kendileri için en güzel mevsim olduğunu anlatan Küçük, "Gelen müşterimiz de bu beyazlığı seviyor. Memleketin güzelliğine doyamıyoruz. Bolu Dağı'nın güzelliği bu kardır. Allah tarafından her sene burada bu güzellik oluyor." diye konuştu.
Esnaf İsmail Kurnaz da kış mevsiminde Bolu Dağı denildiğinde akla ilk karın geldiğini belirterek, karayolları ekiplerinin yaptıkları çalışmayla yolun ulaşıma kapanmasına izin vermediğini kaydetti.
Kurnaz, bölgede özellikle hafta sonu yoğunluk olduğunu aktardı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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