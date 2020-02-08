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Beyaz örtü her yeri sardı

Yurdun büyük bir kısmı kar altında.

08.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:06
Yurdun büyük bir kısmı kar altında.Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde yollar kapandı.. 'de Karlıova ve Yedisu
ilçeleri tamamen kara gömüldü. 'da ise kapanan 280 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler seferber oldu.İl özel İdaresi ekipleri gözün gözü görmediği noktalarda temizleme işlemlerine devam ediyor.
Zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşandığı bölgelerde vatandaşın mağdur olamaması için çalışmalar yürütülüyor.Manzara Tunceli'de de değişmiyor.Yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı bugün itibariyle şehir merkezinde de yağmaya başladı.Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye İlçe merkezlerinde ise kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.İlçe merkezi kara bürünen bir diğer ilse Trabzon..Şehir merkezine 3 yıl aradan sonra yağan kar sevindirdi.Ancak ulaşım olumsuz etkilendi.Bazı vatandaşlar planlarını iptal etmek zorunda kaldı.Beyaz örtüyle kucaklaşan doğa harikası Uzungöl ise kartpostallık görüntüler sunuyor.Tarihi kent Bursa'dan da güzel görüntüler yansıdı.Şehrin yüksek yerlerinden Ulucami ve Uludağ'ın muhteşem görüntülerine yamaçlardaki rengarenk evler eşlik etti. Bursa'nın tarihi surları, Saat Kulesi'nin güzelliği de kameralara yansıdı. Bu manzara havadan görüntülendi.
(İHA)
Beyaz örtü her yeri sardı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA


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