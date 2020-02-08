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Beyaz örtü ile kaplanan Kocaeli havadan görüntülendi

Kocaeli'de kar yağışının sonrası beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi.

08.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:03Beyaz örtü ile kaplanan Kocaeli havadan görüntülendi
'de kar yağışının sonrası beyaza bürünen şehir havadan görüntülendi.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Ara ara etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ile şehir beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile sevinen bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde dışarı çıkarak karın tadını çıkardılar. Beyaz örtü ile tamamen kaplanan şehir ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, etkisini sürdüren kar yağışında olumsuzluk yaşanmaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar temizleme ile tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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