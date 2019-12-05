Haberler » kultur-sanat » Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor - Haberler

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.

05.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:26Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor
Doğal güzellikleriyle ünlü Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.
'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu.
Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.
Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.
İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.

Gölcük, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

14:51 Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor - Haberler
14:51 Derinkuyu'da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Haberler
14:49 Kazaya karışan otomobil, diğerinin üzerine çıktı - Haberler
14:49 Kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna verilen 25 yıl hapis cezasına babadan tepki - Haberler
14:48 Antalya'da ortalığı karıştıran paylaşım - Haberler
14:33 Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı - Haberler
14:21 Anadolu Lisesi'nden anlamlı davranış: "Her yaşta her yerde" okuyorum projesini başlattı - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
5.12.2019 15:02:33