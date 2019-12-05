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Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.

05.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:58
Doğal güzellikleriyle ünlü Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.
'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu.
Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.
Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.
İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.
Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Gölcük, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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