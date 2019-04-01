Beyaz Öztürk, Beyaz Show ile Sahnelere Geri Dönüyor!

Ekranların fenomen programı Beyaz Show, yoğun istek üzerine sahneye taşınıyor. 22 yıllık efsane, daha büyük bir eğlenceyle geri dönüyor. Bir sene programa ara veren Beyazıt Öztürk, sezonu Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı iki özel gösteri ile açıyor. Poll Production organizasyonu ve Vakıfbank sponsorluğunda 13-14 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak olan Beyaz Show, sevilen konukları, eğlenceli skeçleri ve sürpriz şovlarıyla izleyicilere müzik ve kahkaha dolu iki gün yaşatacak.

DOLU DOLU EĞLENCE

Haliç Kongre Merkezi'ne özel olarak hazırlanılan konsept ile Beyaz Show, klasik formatından çıkarak büyük bir sahne şovuna dönüşüyor. 13 Nisan'da Hakan Altun, Koray Avcı, Merve Özbey, Enis Arıkan, Jessica May; 14 Nisan'da Oğuzhan Koç, İrem Sak, İbrahim Büyükak, Hakan Altun ve Simge Sağın gibi yıldızlar karmasının konuk olacağı programda misafirleri dolu dolu bir eğlence bekliyor.