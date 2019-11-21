Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği

ABD Başkanları'nın Washington'daki resmi ikametgah adresi Beyaz Saray'a izinsiz bir araç girmeye çalıştı.

ABD Gizli Servisi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli bir aracın Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ve aracın durdurularak sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu. ABD Gizli Servisi'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzinsiz bir araç, yasal olarak kontrol noktasına giren başka bir aracı takip ederek Beyaz Saray kompleksine giriş yapmaya çalıştı. Araç durduruldu ve kişi hemen ABD Gizli Servisi tarafından gözaltına alındı" denildi.