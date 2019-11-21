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Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği

ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'a şüpheli bir aracın girmeye çalıştığını ve sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

21.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:10Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği
ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'a şüpheli bir aracın girmeye çalıştığını ve sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.
ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği yaşandı. ABD Gizli Servisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheli bir aracın öndeki aracı takip ederek Beyaz Saray'a girmeye çalıştığını duyurdu. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilirken sürücünün neden Beyaz Saray'a girmeye çalıştığına dair açıklama yapılmadı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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