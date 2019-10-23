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Beyaz Saray'daki kabine toplantısı Trump'a dua ederek başladı

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, kabine toplantısının açılışını dua ederek yaptı.

23.10.2019 13:22

ABD Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısının açılışını dua ederek yaptı. Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra dua etti.

"TRUMP İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Duaya, ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanı Donald Trump'ı da da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı Trump'a dua ederek başladı

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