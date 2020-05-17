Beyaz Saray'daki 'tır şoförlerinin' protestosunda 15. gün geride kaldı

Beyaz Saray'daki 'tır şoförlerinin' protestosunda 15. gün geride kaldıABD, (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) en fazla taşımacılık sektörünü etkiledi.

17.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:41
Beyaz Saray'daki 'tır şoförlerinin' protestosunda 15. gün geride kaldı
ABD, (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) en fazla taşımacılık sektörünü etkiledi. 15 gündür Beyaz Saray'ın önünde eylem yapan tır sahipleri, başkent Washington'dan haklarını almadan ayrılmayacaklarını dile getirdi.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) görüntülediği tırcılar, Beyaz Saray'ın önünden ABD Senatosuna kadar yol boyunca park etti. Korna çalarak iki yer arasında mekik dokuyan tırcılar, zorlu koronavirüs sürecinde işlerinin azaldığını, maliyetlerin arttığını ve aracılardan paralarını almakta zorluk çektiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım isteyen tırcılar 15 gündür eyleme devam ettiklerini ifade etti.
'SADECE HAK ETTİĞİMİZ ÜCRETİ İSTİYORUZ'
ABD'nin farklı eyaletlerinden gelerek problemlerini anlatan tır sahipler, artık çözüm beklediklerini belirtti. Bir tır sahibi 'Koronavirüs bizi ekonomik olarak çok fazla etkiledi. Ürünlerin adreslerine ulaşması için yoğun olarak çalışıyoruz, fakat karşılığını alamıyoruz. Başkan Trump bizi sevdiğini her daim söylüyor ama artık çözüm bulmalı. Sadece hak ettiğimiz ücreti istiyoruz' açıklamasını yaptı.
KORNA SESİNE TRUMP'TAN CEVAP GELDİ
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenlerken korna sesleri Beyaz Saray'dan duyuldu. Beyaz Saray'ın bahçesinde korna sesi duyulması üzerine Trump, 'Dışarıdaki müthiş sesi duyuyor musunuz Onlar her ne olursa olsun bizimle olan tırcılarımız. Onlar Başkan Trump'a destek oluyorlar. Bu tipik bir protesto değil, sevginin işareti. Muhteşem tırcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar beni seviyor ben de onları seviyorum' ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’daki ’tır şoförlerinin’ protestosunda 15. gün geride kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Beyaz Saray, Güncel, Haber

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