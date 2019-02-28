Beyaz Saray'dan Erdoğan-Kushner Görüşmesine İlişkin Açıklama Açıklaması

Beyaz Saray
'dan, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner
'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la görüştüğü bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in Erdoğan'la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran
Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.
Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin
ve İsrail
arasındaki sorunların çözümü için Ankara
ve Washington
'un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.
Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.
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Kaynak: AA