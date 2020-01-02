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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

02.01.2020 23:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:34 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Trump'ın Erdoğan'a, dışarıdan yapılan müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşıklaştırdığını söylediği belirtildi. Trump'ın hangi ülkelerden bahsettiği belirsizliğini korurken, Beyaz Saray bu konuda bir açıklamada bulunmadı. Görüşmenin, Libya Tezkeresi'ne onay alınmasının hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Trump ve Erdoğan, bölgesel sorunların çözülmesinde diplomasinin önemine vurgu yaparken, liderlerin görüşmede Suriye konusunu da gündeme getirdiği belirtildi. Erdoğan ve Trump'ın İdlib'te süren gerginliğin azaltılması konusunda fikir birliğine vardıkları ifade edildi. - WASHINGTON

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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