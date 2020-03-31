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Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

31.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:26
Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede, Türkiye ve ABD'deki Kovid-19 ile mücadele çabalarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, virüsün yenilmesi ve küresel ekonominin desteklenmesine yönelik uluslararası kampanyada yakından çalışma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulanarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, Suriye ve Libya başta olmak üzere çatışma olan ülkelerde, ateşkesin desteklenmesi ve çözüme yönelik çalışmaların eskisinden de önemli olduğu konusunda mutabık kaldı." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel
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