17.07.2019 22:15
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Beyaz Saray'dan F-35 açıklaması

Beyaz Saray

Beyaz Saray Basın Sekreterliği, "Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alması F-35 konusunda çalışmayı imkansız kılmıştır" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Basın Sekreterliği, " Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alması F-35 konusunda çalışmayı imkansız kılmıştır" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alması F-35 konusunda çalışmayı imkansız kılmıştır" denildi. F-35'lerin gelişmiş yeteneklerini öğrenebilecek bir Rus haber alma platformu ile çalışmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, ABD'nin Türkiye'ye uzun zamandır hava savunma sistemleri konusunda destek vermek için çalıştığı belirtildi. Türkiye'nin 65 yılı aşkın bir NATO müttefiki olduğu belirtilen açıklamada, S-400 hava savunma sistemlerinin kabul edilmesinin NATO ülkelerinin Rus yapımı sistemlerden uzak durma kararını baltaladığı kaydedildi.

S-400 sistemlerinin Türkiye tarafından alınmasının Türkiye'nin NATO ile ilerideki işbirliğine zarar verebileceği savunulan açıklamada, "ABD olarak Türkiye ile olan stratejik ilişkimize büyük önem veriyoruz. NATO müttefikleri olarak ilişkimiz birçok alanda ve sadece F-35 programına kilitlenmiş değil" denildi.

Açıklamada, ABD ve Türkiye arasında Askeri ilişkilerin güçlü olduğu belertilerek iş birliğinin devam edeceği ancak S-400 sistemlerinin Türkiye'de bulunması nedeni ile her zaman dikkat edileceği kaydedildi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Beyaz Saray, Türkiye, Politika

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