Haberler » Dünya » Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Haberler

Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama

Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, "Bugün, Temsilciler Meclisi'nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti" dedi.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Beyaz Saray'dan Trump'ın azil oylamasına dair açıklama

Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, "Bugün, Temsilciler Meclisi'nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti" dedi.

Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' başlıklarından oluşan iki azil maddesinin Temsilciler Meclisi'nde oylanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün, Temsilciler Meclisi'nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti. Hiçbir Cumhuriyetçi oyu almadan ve yapılan yanlışın hiçbir kanıtı olmadan demokratlar, Trump'a yönelik yasadışı iki azil maddesini Temsilciler Meclisi'nden geçirdi" İfadeleri kullanıldı.

"ABD HALKI BU UTANÇ VERİCİ DAVRANIŞA KANMIYOR"

Ayrıca, tüm bu 'uyduruk' azil süreci boyunca, Trump'ın temel adalet ve yasaya uygun bir süreçten mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm bu maskaralık, Demokratların, ülkenin halkı için çalışan bir Kongre'ye ihtiyaç duyduğunu unutmuş olduğuna işaret ediyor. Onların, Trump'a yönelik sonsuz nefreti, 2016 seçim sonuçlarını iptal etme ve 2020 seçimlerini uygunsuz şekilde etkileme isteklerini tetikliyor. ABD halkı bu utanç verici davranışa kanmıyor" dendi.

"BENİM DEĞİL, SİZİN PEŞİNİZDELER"

Öte yandan Trump da oylama sonrası Senatörlerin ve diğerlerinin kendi lehine attığı Tweet'leri Retweet'leyerek (yeniden Tweet'leme), üzerinde "Aslında onlar (Demokratlar) benim peşimde değil, sizin peşinizde. Ben sadece takıldıkları bir engelim" yazan bir fotoğrafını paylaştı.



Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:54 Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir - Haberler
12:51 8 yaşındaki Ryan, 26 milyon dolarlık geliriyle 2019'un en çok kazanan YouTuber'ı oldu - Haberler
12:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, milli paralarla ticaret... - Haberler
12:45 Bakan Kurum: "O bölgede arazi takasına ve rantına müsaade etmeyiz" - Haberler
12:45 Kars'ta tabyalar birer birer yok oluyor - Haberler
12:42 Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu - Haberler
12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor - Haberler
12:14 Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! - Haberler
11:57 Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu: "Babam yaşıyor mu?" - Haberler
11:46 Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi - Haberler
19.12.2019 12:55:56