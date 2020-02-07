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BBC

Beyaz Saray: El Kaide lideri Kasım el-Rimi Yemen'de öldürüldü

Arap Yarımadası El Kaide'sinin lideri olan Kasım al-Raymi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile, Yemen'de öldürüldüğü açıklandı.

07.02.2020 04:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 04:20Beyaz Saray: El Kaide lideri Kasım el-Rimi Yemen'de öldürüldü

Arap Yarımadası El Kaide'sinin lideri olan Kasım al-Raymi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile, 'de öldürüldüğü açıklandı.

Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, operasyonun ne zaman ve nasıl yapıldığı belirtilmedi.

Kasım el-Rimi'nin selefi, 2015 yılında bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

Arap Yarımadası El Kaide'si, bölgedeki ABD destekli hükümetleri devirmek amacıyla 2009 yılında kuruldu. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığı kullanarak ise en fazla Yemen'de yayılmayı başardı.

el-Rimi'nin bir drone saldırısında öldürüldüğü iddiası, ilk olarak Ocak ayının sonlarında dile getirildi.

Ancak örgüt, bu iddialara karşı 2 Şubat'ta bir Kasım al-Raymi'nin ses kaydını yayınladı.

'Biz, çıkarlarımız ve müttefiklerimiz çok daha güvende'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kasım el-Rimi'nin ne zaman öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Onun ölümü, Arap Yarımadası El Kaide'si ve küresel El Kaide hareketini daha da geriletti ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu grupları ortadan kaldırma amacımıza bizi biraz daha yaklaştırdı" denildi.

Beyaz Saray açıklamasında şu ifade de yer aldı: "Onun ölümü ile biz, çıkarlarımız ve müttefiklerimiz çok daha güvende"


Yemen, Dünya
BBC


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