Beyaz Saray: "Erdoğan ve Trump Kaşıkçı'yı Görüştü"

Beyaz Saray
yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD
Başkanı Donald Trump
'ın dünkü görüşmesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinin değerlendirildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Fransa
'nın başkenti Paris
'te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Reuters
haber ajansının Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde iki liderin İstanbul
başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü programı için verilen akşam yemeğinde Trump ve Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine nasıl yanıt verileceğini görüştüğü ifade edildi. - WASHINGTON
Cumhurbaşkanı,Beyaz Saray,Donald Trump
11 Kasım 2018 Pazar 12:41