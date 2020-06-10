Beyaz Saray etrafındaki beton bariyerler kaldırılıyor

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle Beyaz Saray'ın önünde bulunan beton bariyerler kaldırılmaya başlandı.

Beyaz Saray etrafındaki beton bariyerler kaldırılıyor
10.06.2020 23:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:40
ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle Beyaz Saray'ın önünde bulunan beton bariyerler kaldırılmaya başlandı.

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Washington DC'ye de sıçrayan protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Beyaz Saray'ın önü beton bariyerlerle örülmüştü. Protestoların etkisini azaltması ve bölgedeki tansiyonun düşmesi nedeniyle beton bariyerler vinçlerle kaldırılmaya başlandı. Başkentteki geniş çaplı güvenlik önlemleri hafifletilirken Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Park'taki çitlerin bir süre daha bölgede kalacağı ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Beyaz Saray, Güncel, Haber

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