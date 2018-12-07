Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly İstifa Edebilir

– ABD
yerel medyası Beyaz Saray
Genel Sekreteri John Kelly
'nin istifa edebileceğini yazdı.
Medyada, ABD Başkanı Donald Trump
ile bir süredir iletişim halinde olmadığı iddia edilen Kelly'nin istifa edeceği yer alırken, Axios'un Beyaz Saray içerisindeki kaynaklarına dayandırdığını haberinde Kelly'nin Beyaz Saray'dan "ayılmak üzere" olduğu ve yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence
'in Genel Sekreteri Nick Ayers'in getirileceği ileri sürüldü.
Amerika Birleşik Devletleri,John Kelly,Beyaz Saray
07 Aralık 2018 Cuma 17:30