Beyaz Saray iki eleştirel gazetenin aboneliğini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın ülkenin en büyük iki gazetesi olan New York Times ve Washington Post aboneliklerini iptal etti.ABD'nin en etkili iki gazetesi The New York Times ve Washington Post bir kez daha Donald Trump'ın hedefinde. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada her iki gazetenin aboneliklerini iptal ettiklerini söyledi. Grisham The Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın tüm hükümet kuruluşlarından da aboneliklerin iptalini istemeyi planladığını söyledi.Grisham "Tüm hükümet makamlarında aboneliklerin yenilenmemesi vergi mükellefleri açısından kayda değer bir maliyet tasarrufu anlamına gelecek, yüz binlerce dolar" diye konuştu.WSJ konuyla ilgili haberinde Beyaz Saray'ın hükümet makamlarından iki gazetenin aboneliğini iptal etmeleri için verilecek bir talimat hazırladığını yazdı.Beyaz Saray Muhabirleri Birliği Başkanı Jonathan Karl ise WSJ'ye yaptığı açıklamada "The New York Times ve Washington Post'un çalışkan muhabirlerinin Başkan'ın bunu kabullenmesinden, okumasından bağımsız olarak kaliteli gazeteciliklerini sürdüreceğinden şüphem yok" diye konuştu. Karl "Özgür basının çalışmalarını görmezden geliyormuş gibi yapmak haberlerin yok olmasını beraberinde getirmiyor" dedi.The New York Times ve Washington Post ABD'nin tirajı en yüksek gazeteleri olmasa da ulusal siyasette özellikle de Beyaz Saray ile ilgili haberleri bakımından en etkili olan iki medya kuruluşu.ABD Başkanı Trump her iki gazeteyi de "yalan haber" yapmakla suçluyor. Trump pazartesi günü Fox News kanalına yaptığı açıklamada da The New York Times'ı "sahte gazete" olarak tanımlamış ve Beyaz Saray'da artık istemediğini söylemişti. Trump iki gazete için geçen ay da "halkın düşmanları" tanımını kullanmıştı.AFP, dpa/ EC,(c)