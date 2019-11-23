Beyaz Saray ile John Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi

ABD'de tartışmalı şekilde görevinden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Beyaz Saray arasında Twitter krizi çıktı.

Bolton, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular." açıklamasında bulundu.

Bolton'ın bu paylaşımı ABD basınında gündem olurken Beyaz Saray Sözcüsü Grisham da konuya ilişkin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevi süresince kişisel hesabını kullanmaya devam ettiğini belirtti.

"YAŞLILIK NEDENİYLE ŞİFRESİNİ UNUTMUŞ OLABİLİR"

Grisham, Bolton'ın yaşlılık nedeniyle hesabının şifresini unutmuş olabileceğini savunarak, "Kendi babamdan örnek veriyorum, bazen ilerleyen yaşı nedeniyle anlayamayabiliyor ama Twitter şifrenizi unutmuşsanız siteyle irtibata geçip şifrenizi yenileyebiliyoruz. Bolton'ın durumunu da buna (ilerleyen yaşına) veriyorum." ifadelerini kullandı.

Stephanie Grisham

"BELKİ DE ANLATACAKLARIMDAN KORKTULAR"

Bolton, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular." açıklamasında bulundu.

TRUMP'TAN BOLTON'A SERT SÖZLER

Özellikle Venezuela ve İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süredir anlaşamadığı ileri sürülen Bolton, eylül ayında görevden alınmıştı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulamış ve danışmanı "Bay sert adam" olarak nitelendirmişti.