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Beyaz Saray: İlerleme sağlanması için S-400 sorunu çözülmeli

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, "Türkiye ile diğer alanlarda ilerleme sağlanabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusundaki sorunlar çözülmeli" dedi.

14.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir açıklama yaptı.

Donald Trump'ın "Türk ve Amerikan halkları yıllardır dost ve müttefiktir" cümlesiyle başlayan açıklamada, ve ABD'nin Ortadoğu başta olmak üzere küresel ölçekte güvenlik konularında beraber çalıştığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetlere sahip olduğu ifade edildi.

"S-400 SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Beyaz Saray açıklamasında, "Diğer alanlarda ilerleme sağlamak için, savunma alanındaki ortaklığımızı güçlendirerek, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuların çözülmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa yaptıkları görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, bir basın mensubunun "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu konuları ele alacağız. S-400 ve F-35 görüşme sonrası size söylenecek." demişti.

ABD Başkanı Trump, "S-400ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi

Beyaz Saray: İlerleme sağlanması için S-400 sorunu çözülmeli

Beyaz Saray, Türkiye, S 400, Güncel


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