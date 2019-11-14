Beyaz Saray: İlerleme sağlanması için S-400 sorunu çözülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir açıklama yaptı.

Donald Trump'ın "Türk ve Amerikan halkları yıllardır dost ve müttefiktir" cümlesiyle başlayan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu başta olmak üzere küresel ölçekte güvenlik konularında beraber çalıştığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetlere sahip olduğu ifade edildi.

"S-400 SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Beyaz Saray açıklamasında, "Diğer alanlarda ilerleme sağlamak için, savunma alanındaki ortaklığımızı güçlendirerek, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuların çözülmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa yaptıkları görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, bir basın mensubunun "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu konuları ele alacağız. S-400 ve F-35 görüşme sonrası size söylenecek." demişti.