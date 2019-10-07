Beyaz Saray'ın Türkiye açıklaması uluslararası basında geniş yankı buldu

Beyaz Saray, "ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyi için planlanan harekâtta yer almayacağı ve buna destek vermeyeceği" yolundaki açıklaması dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Uluslararası ajanslar haberi 'acil' koduyla servis ederken, dış basın Washington'ın açıklamasını manşetten duyurdu.

"ABD POLİTİKASINDA ANİ DEĞİŞİKLİK"

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinin manşetinden verdiği haberde, "ABD'nin Türk güçlerinin Suriye'ye girmesini izin verdiğini ve Kürt müttefiklerini terk ettiğini" yazdı.

Guardian, Beyaz Saray açıklamasını "ABD'nin dış politikasında ani bir değişiklik" olarak yorumladı ve bu değişikliğin "Washington'ın uzun süreli müttefiki Kürtleri etkileyeceği" yorumunda bulundu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon için Türkiye'ye yeşil ışık yaktığını aktaran İngiliz gazetesi, ABD dış politikasındaki sapmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra yaşandığına dikkat çekti.

Guardian, Amerikalı Demokrat Kongre üyesi Ruber Gallego'nun Twitter mesajına da haberinde yer verdi.

Irak savaşında görev yapan eski bir asker olan Arizona Temsilcisi, "Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusuna girme izni vermek, Ortadoğu'da yapabileceğimiz en istikrar bozucu hamlelerden biridir. Kürtler bir daha asla Amerika'ya güvenmeyecek. Kendilerini korumak için yeni müttefikler ya da bağımsızlık arayışında olacaklar" yorumunda bulundu.

SURİYE POLİTİKASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise internet sitesinin manşetine taşıdığı gelişme için "Trump, Suriye'de Türk operasyonuna izin veriyor, ABD politikası yön değiştiriyor" başlığını tercih etti.

NYT, Türkiye'nin askeri operasyonunun "Suriye sınırında konuşlanan Kürtleri ortadan kaldıracağı" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri olarak anılan YPG'yi terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatan gazete, YPG'nin IŞİD'le mücadelede ABD'nin en güvenilir müttefiki olduğunu yazdı.

New York Times gazetesi, Trump'ın kararının ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililerin tavsiyelerine karşı olduğunu belirtti.

NYT'nin haberine göre; Washington Yönetimi yetkilileri, Başkan Trump'ın bu meseleye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la doğrudan konuştuğunu söyledi.

Söz konusu yetkililer, Türkiye'nin operasyon yapacağı bölgede konuşlandırılan 100-150 kadar Amerikan askeri personelinin harekât öncesi bölgeden çekileceğini fakat bunun Suriye'den tamamen çekilme anlamına gelmediğini aktardı.