25.06.2019 20:55
Haberler » Güncel » Haber

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu

Beyaz Saray

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğu açıklandı.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray 'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğu açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump 'ın eşi Melania Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğunu açıkladı. Trump, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray'ın bir sonraki sözcüsü ve iletişim direktörü olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Grisham uzun süredir Melania Trump'ın baş sözcüsü ve iletişim direktörü olarak çalışıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurmuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Donald Trump , Amerika Birleşik Devletleri , Beyaz Saray , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
21:16 Turistlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulundu
21:15 Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" karşıtı protestolar
21:13 Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı
21:12 SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
21:09 Ambulans helikopter Asaf bebek için havalandı
21:08 Düzce'de kaçak içki operasyonu
21:05 Giresun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Osman Ağa' mektubu