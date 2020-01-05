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Beyaz Saray Irak'taki operasyonla ilgili kongreyi bilgilendirdi

Beyaz Saray, ABD Hava Kuvvetleri tarafından Irak'ta İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.

05.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:31 Beyaz Saray Irak'taki operasyonla ilgili kongreyi bilgilendirdi
Beyaz Saray, ABD Hava Kuvvetleri tarafından 'ta Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili resmi bildirinin Kongre'ye iletildiği açıklandı. Açıklamada bildirinin 1973 tarihli Savaş Güçleri Yasası adı verilen ABD yasaları uyarınca Temsilciler Meclisine gönderildiği belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, Irak'ta yapılan hava saldırısının Kongre'den özel izin alınmadan ve Kongre'ye danışmadan gerçekleştirildiğini söylemiş, Trump yönetimini eleştirerek Kongre'ye acilen bilgi verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan Demokrat partili Virginia Senatörü Tim Kaine, Trump'ın Kongre'nin onayı olmadan İran'a karşı olası askeri harekatın Kongre tarafından yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, İran, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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