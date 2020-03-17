Beyaz Saray, koronavirüs nedeniyle 850 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi önerecek
ABD yönetimi, ülkede koronavirüsünün ekonomiye yaptığı darbeyi hafifletmek için 850 milyar dolar tutarında mali teşvik paketi önerecek.
17.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:04
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, ülkede koronavirüsün ekonomiye yaptığı darbeyi hafifletmek için 850 milyar dolar tutarında mali teşvik paketi önerecek.
Basına sızan bilgiye göre, Beyaz Saray, işletmeleri ve vergi mükelleflerini rahatlatmak için hazırlanan yardım paketinin bu hafta içinde Kongre'de onaylanmasını isteyecek.
Basına sızan bilgiye göre, Beyaz Saray, işletmeleri ve vergi mükelleflerini rahatlatmak için hazırlanan yardım paketinin bu hafta içinde Kongre'de onaylanmasını isteyecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı